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Общество

Злостным алиментщикам хотят запретить посещать спортивные матчи

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Злостным неплательщикам алиментов могут запретить посещать футбольные матчи и другие спортивные мероприятия. Об этом на XII Петербургском международном юридическом форуме рассказал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России - главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.

По его словам, сейчас Минюст России вместе со службой судебных приставов и другими структурами прорабатывает ряд законодательных инициатив, направленных на косвенное принуждение должников к исполнению требований судебных актов.

24 мая вступил в силу закон о создании специального реестра злостных неплательщиков алиментов. Сведения будут находиться в открытом доступе до тех пор, пока долг не будет полностью погашен.

«Рассматривается возможность введения для лиц, сведения о которых включены в реестр должников по алиментным обязательствам, ограничений на пользование «привилегией» в виде посещения официальных спортивных соревнований», - цитирует Аристова ТАСС.

Инициатива предполагает приостановку или отказ в оформлении карты болельщика, если человек включен в этот реестр.

Дмитрий Аристов аргументировал необходимость нововведения тем, что, как правило, посещение спортивных мероприятий - достаточно дорогое развлечение. Вместо того чтобы тратить деньги на зрелища, должники могли бы направить их на выплаты по алиментам.

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Источник — фото pixabay.com
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