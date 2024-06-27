В Заречном выпускной вечер завершится лазерным шоу

27.06.2024 | 10:29

В пятницу, 28 июня, в Пензенской области пройдут выпускные вечера. В Заречном поздравления будут принимать 200 вчерашних учеников.

Как сообщает портал Zarpressa.ru, церемония вручения аттестатов в школах состоится перед общим праздником выпускников. Каждое учебное заведение само определит время проведения торжества.

Также в этот день бывшие школьники вместе с педагогами и родителями возложат цветы к обелиску Победы.

С 18:30 до 19:30 на площади ДК «Современник» состоится конкурс выпускников. В 19:50 начнется построение, юноши с девушками станцуют вальс.

Затем пройдет вручение медалей, благодарственных писем, знаков отличия «Гордость Заречного». А в 22:00 на площади Центра здоровья и досуга начнется лазерное шоу.