В Пензе перевозчик с маршрута № 82с заплатит крупный штраф

24.06.2024 | 09:05

В Пензе Октябрьский районный суд за грубое нарушение лицензионных условий оштрафовал перевозчика с автобусного маршрута № 82с (ГПЗ-24 - ТЦ «МегаПенза») ООО «Транспорт Пенза».

Дело было рассмотрено по заявлению территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО.

Инспекторы в январе проверили следовавший по маршруту автобус Mercedes-Benz и выяснили, что он не прошел предрейсовый контроль технического состояния, не оснащен работоспособной аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

В суде представитель ООО «Транспорт Пенза» вину не признал, указав, что отсутствие передачи информации не зависит от перевозчика. По его словам, перебои в работе системы происходят по вине АО «ГЛОНАСС».

Однако этот довод не был принят во внимание, ведь контролировать техническое состояние транспортного средства - установленная законом обязанность перевозчика.

Представитель ООО «Транспорт Пензы» попросил заменить наказание на предупреждение или снизить размер штрафа. В этом ему было отказано: существовал риск наступления тяжких последствий, а доказательства, подтверждающие тяжелое финансовое положение предприятия, отсутствуют.

ООО «Транспорт Пензы» назначен штраф в размере 200 000 рублей.