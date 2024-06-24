В Пензе перевозчик с маршрута № 82с заплатит крупный штраф

В Пензе Октябрьский районный суд за грубое нарушение лицензионных условий оштрафовал перевозчика с автобусного маршрута № 82с (ГПЗ-24 - ТЦ «МегаПенза») ООО «Транспорт Пенза».
Дело было рассмотрено по заявлению территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО.
Инспекторы в январе проверили следовавший по маршруту автобус Mercedes-Benz и выяснили, что он не прошел предрейсовый контроль технического состояния, не оснащен работоспособной аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.
В суде представитель ООО «Транспорт Пенза» вину не признал, указав, что отсутствие передачи информации не зависит от перевозчика. По его словам, перебои в работе системы происходят по вине АО «ГЛОНАСС».
Однако этот довод не был принят во внимание, ведь контролировать техническое состояние транспортного средства - установленная законом обязанность перевозчика.
Представитель ООО «Транспорт Пензы» попросил заменить наказание на предупреждение или снизить размер штрафа. В этом ему было отказано: существовал риск наступления тяжких последствий, а доказательства, подтверждающие тяжелое финансовое положение предприятия, отсутствуют.
ООО «Транспорт Пензы» назначен штраф в размере 200 000 рублей.