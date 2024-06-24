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Общество

Пензенская область попадет под влияние циклонических вихрей

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Во вторник, 25 июня, жителей Пензенской области ждет переменная облачность и северный ветер. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Температура ночью +7...+12 градусов, днем +19...+24.

Дождя во вторник не предвидится, а ветер будет дуть со скоростью до 13 метров в секунду.

«На последней рабочей неделе июня в Сурском крае ожидается прохладная с осадками погода. Этому поспособствуют циклонические вихри, под влиянием которых окажется регион. При прохождении атмосферных фронтов пройдут дожди различной интенсивности, в отдельные дни с грозой и порывистым ветром», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, воздух в регион продолжит поступать из Арктики, поэтому температура останется пониженной.

25 июня в народном календаре Петр Солнцеворот. Согласно приметам, если тучи идут с запада, то на неделе выпадет град. Вечерний туман - к солнечным дням.

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