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Общество

В Пензенской области изменился график работы МРЭО

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Пензенская Госавтоинспекция предупредила об изменении графика работы регистрационно-экзаменационных подразделений.

Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним, выдача водительских удостоверений в подразделениях МРЭО, расположенных в Пензе, Сердобске, Нижнем Ломове, Каменке, Кузнецке будет осуществляться по следующему графику:

- вторник, среда, четверг, пятница - с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:45;

- суббота - с 8:00 до 15:30, перерыв на обед с 12:00 до 12:30;

МРЭО в Городище будет работать так:

- вторник, среда, четверг, пятница - с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 12:45;

- суббота - с 8:00 до 15:30, перерыв на обед с 12:00 до 12:30.

Воскресенье и понедельник во всех подразделениях выходные дни.

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