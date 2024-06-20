В Пензенской области изменился график работы МРЭО

20.06.2024 | 10:07

Пензенская Госавтоинспекция предупредила об изменении графика работы регистрационно-экзаменационных подразделений.

Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним, выдача водительских удостоверений в подразделениях МРЭО, расположенных в Пензе, Сердобске, Нижнем Ломове, Каменке, Кузнецке будет осуществляться по следующему графику:

- вторник, среда, четверг, пятница - с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:45;

- суббота - с 8:00 до 15:30, перерыв на обед с 12:00 до 12:30;

МРЭО в Городище будет работать так:

- вторник, среда, четверг, пятница - с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 12:45;

- суббота - с 8:00 до 15:30, перерыв на обед с 12:00 до 12:30.

Воскресенье и понедельник во всех подразделениях выходные дни.