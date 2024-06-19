20 июня в регионе ожидаются жара и ветер

19.06.2024 | 22:00

В четверг, 20 июня, в Пензенской области ожидается жаркая и ветреная погода. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут +14...+16 градусов, днем воздух прогреется до +29...+32.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 14 метров в секунду. В прогнозе - переменная облачность, местами возможна гроза. Объявлен желтый уровень погодной опасности.

Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.

20 июня в народном календаре - Федот Страж. Согласно приметам, туманное утро предвещает пасмурную погоду, а дождь - неурожайный год.