«Территория жизни»: бизнес-помещения на специальных условиях

18.06.2024 | 12:57

Группа компаний «Территория жизни» делает выгодное предложение всем желающим расширить бизнес или открыть свое дело на новой площадке.

Создавая проект «Лугометрия», застройщик предусмотрел не только комфортные квартиры для жителей, но и развитую коммерческую инфраструктуру на первых двух этажах. Крупные ретейлеры уже выбрали бизнес-недвижимость от «Территории жизни».

Для предпринимателей имеются коммерческие помещения на первых этажах или офисы на галереях вторых этажей. Отдельное предложение - торговый центр на первой линии, расположенной в 20-м строении жилого комплекса «Лугометрия»: три этажа, подвальное помещение и площадки на эксплуатируемой кровле с видами на микрорайон. Здесь можно открыть большой магазин, ресторан, спа-салон или фитнес-центр. Помещения также отлично подходят для открытия офисов под любое направление бизнеса.

Для выбора именно этой площадки есть веские причины:

- хороший автомобильный и пешеходный трафик. Дополнительный приток посетителей создаст проходящая рядом федеральная трасса М-5 «Урал»;

- высота потолков составляет 4,2 м;

- для каждого помещения имеется отдельная входная группа;

- общая площадь коммерческого объекта более 1 400 кв. м, коммерческих площадок - от 300 кв. м;

- пространство наполняют светом витражные окна;

- уже установлены индивидуальные приборы учета и система пожарной безопасности.

Объект введен в эксплуатацию, отделочные работы фасада и внутренних помещений завершены, а значит, можно быстро подготовить бизнес к началу работы.

Будущий молл привлечет внимание не только жителей жилого комплекса, но и всего микрорайона Арбеково.

Покупатели также могут воспользоваться выгодным предложением от застройщика - арендные каникулы до 6 месяцев *. Сэкономленные средства можно направить на подготовку к открытию бизнеса: отделочные работы, закупку оборудования, украшение интерьера.

На покупку офисных помещений действуют выгодные условия: стоимость составляет от 63 000 рублей за 1 кв. м **. Благодаря такой цене появляется возможность масштабировать бизнес, приобретя пространство большей площади или расширив его в перспективе.

Еще одно преимущество - готовность помещений к работам. Чем быстрее будет открыто дело, тем скорее его владелец начнет получать доход.

«В каждом предлагаемом объекте уже есть все современные инженерные коммуникации, электросети высокой мощности, дебаркадер для погрузки и разгрузки товаров. Благодаря высоким потолкам и окнам-витринам, произведенным фирмой Kommerling, в помещении всегда будет светло и просторно. А архитектурные решения позволяют установить яркую и красивую вывеску, которая привлечет внимание клиентов», - рассказывает коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Получить выгодное коммерческое предложение можно, оставив заявку на сайте и в группе «ВКонтакте». Опытные менеджеры проконсультируют по условиям покупки и аренды, подберут подходящий вариант помещения бизнеса по телефону 390-000.

Офисы ГК «Территория жизни» расположены по адресам: ул. 65-летия Победы, 33 (с 9:00 до 21:00); ул. Яшиной, 12 (с 9:00 до 18:00). Для удобства клиентов они работают без перерывов и выходных.

* Название рекламной акции - «Арендные каникулы на 6 месяцев» при заключении договора аренды помещения в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия» более чем на 11 месяцев с ООО «КСервис» и при условии проведения ремонтных работ по отделке помещения за счет арендатора.

Срок арендных каникул - 6 месяцев. Стоимость аренды за месяц рассчитывается с коэффициентом 0,5. Срок действия акции - до 31.07.2024.

** Указана стоимость 1 кв. м при покупке офисного помещения, располагающегося в 11-м строении по адресу: г. Пенза, ул. Яшиной, 8. Количество офисов ограничено.

Реклама. Заказчик - ООО «МК».