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Общество

За 2 года на профосмотрах недосчитались 188 000 пензенцев

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Многие пензенцы неохотно проходят диспансеризацию и профосмотры, а некоторые и вовсе подолгу игнорируют медицинские госучреждения. Ситуацию в сфере здравоохранения обсудили на заседании регионального правительства во вторник, 11 июня.

«Около 40% пензенцев в возрасте от 40 до 65 лет более двух лет не проходили профилактические осмотры и диспансеризацию. 188 тысяч человек за этот период времени ни разу не появлялись в государственных медицинских учреждениях», - сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на данные минздрава.

Губернатор предположил, что люди чаще обращаются в частные клиники не потому, что у них есть лишние деньги, а потому, что им некогда сидеть в длинных очередях к специалистам и ходить по кабинетам.

«Мы сейчас делаем все необходимое, чтобы завлечь в профосмотры большую часть населения. Договариваемся с главами муниципальных образований и присылаем выездные медицинские бригады на производство, централизуем некоторые виды обследований - в первую очередь, различные скрининги», - перечислил глава минздрава Вячеслав Космачев.

Тем не менее министерство продолжит работать над доступностью получения гражданами такого вида медицинской помощи.

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