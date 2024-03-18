Сетевое издание|18+|Понедельник|18 мар 2024|12:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

17,3 тысячи пензенских льготников предпочли деньгам соцуслуги

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области более 17,3 тысячи федеральных льготников предпочли набор социальных услуг (НСУ) деньгам.

Эти люди имеют право на бесплатные лекарства и медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение, проезд на пригородном железнодорожном и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

В денежном эквиваленте это 1 578,5 рубля в месяц.

«Подать заявление о смене формы получения НСУ можно до 1 октября. Выбранная форма начнет действовать с 1 января следующего года. Заявление доступно в электронном виде через портал госуслуг, а также в клиентских службах Социального фонда или в офисах МФЦ.

Гражданам с инвалидностью, которым социальная выплата была установлена в беззаявительном порядке, набор соцуслуг назначается в натуральном выражении», - уточнили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Что касается ветеранов боевых действий, которым соцвыплату назначили после 24 июля 2023 года, то им, наоборот, начисляются деньги. Для смены формы предоставления мер поддержки нужно подать заявление.

«Граждане, выбравшие набор социальных услуг в денежном выражении, не могут бесплатно получать предусмотренные им услуги», - подчеркнули в пресс-службе.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте