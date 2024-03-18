17,3 тысячи пензенских льготников предпочли деньгам соцуслуги

18.03.2024 | 10:07

В Пензенской области более 17,3 тысячи федеральных льготников предпочли набор социальных услуг (НСУ) деньгам.

Эти люди имеют право на бесплатные лекарства и медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение, проезд на пригородном железнодорожном и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

В денежном эквиваленте это 1 578,5 рубля в месяц.

«Подать заявление о смене формы получения НСУ можно до 1 октября. Выбранная форма начнет действовать с 1 января следующего года. Заявление доступно в электронном виде через портал госуслуг, а также в клиентских службах Социального фонда или в офисах МФЦ.

Гражданам с инвалидностью, которым социальная выплата была установлена в беззаявительном порядке, набор соцуслуг назначается в натуральном выражении», - уточнили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Что касается ветеранов боевых действий, которым соцвыплату назначили после 24 июля 2023 года, то им, наоборот, начисляются деньги. Для смены формы предоставления мер поддержки нужно подать заявление.

«Граждане, выбравшие набор социальных услуг в денежном выражении, не могут бесплатно получать предусмотренные им услуги», - подчеркнули в пресс-службе.