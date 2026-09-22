Обстановка на железных дорогах в регионе остается стабильной

Общество

Обстановка на железных дорогах в регионе остается стабильной
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Губернатор Пензенской области обсудил с начальником управления на транспорте МВД России по ПФО Игорем Авдеевым усиление антитеррористической защищенности транспортных объектов.

Обстановка на железных дорогах в регионе остается стабильной

«Поблагодарил за постоянное внимание к нашему региону», - написал он в соцсетях во вторник, 22 сентября.

С начала года оперативная обстановка на участке обслуживания Пензенского линейного отдела остается стабильной, отметил Олег Мельниченко, хотя ситуация в целом очень непростая. Идет СВО, проводятся контртеррористические мероприятия, враг пытается нанести ущерб ключевым объектам.

Обстановка на железных дорогах в регионе остается стабильной

Благодаря эффективной работе сотрудников транспортной полиции число зарегистрированных преступлений снижается, а их раскрываемость растет. Экономических преступлений выявлено почти в 3 раза больше, коррупционных - в 4 раза.

Обстановка на железных дорогах в регионе остается стабильной

«Транспортная инфраструктура - сложная система, требующая постоянного контроля со стороны правоохранительных органов. Заверил, что правительство Пензенской области готово активно взаимодействовать и предоставлять необходимую поддержку. Игорь Александрович отметил, что мы выполняем одну и ту же важнейшую задачу по обеспечению антитеррористической безопасности», - заключил губернатор.

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