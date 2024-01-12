Автомобили на Московской заставляют усомниться в ее статусе

12.01.2024 | 12:46

«А у нас точно верх Московской сделали пешеходным?» - так озаглавил житель Пензы видеозапись, которую прислал в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru в пятницу, 12 января.

Мужчина рассказал, что около 11:30 спускался по пешеходной улице от пересечения с Карла Маркса до Кураева, встретил множество припаркованных автомобилей и был вынужден уступить дорогу едущему.

«Я в курсе, что разрешено проезжать по пешеходной улице владельцам расположенных на ней торговых точек для выгрузки товара. Но они не занимаются выгрузкой! Машины просто подолгу стоят, Московскую используют как парковку!» - сообщил автор видео и фотографий.

Он отметил, что машина на записи двигалась по пешеходной улице от пересечения с Карла Маркса, хотя можно большую часть пути проложить по Володарского, а затем - по дороге между домами.

«Давайте как-то наводить порядок. Внезапное появление сотрудника ГИБДД раз в неделю решит проблему, я уверен», - подытожил пензенец.

Ранее в мэрии уточняли, что пешеходный статус Московской хоть и предполагает запрет для автомобилей, но право проезда у людей, проживающих в расположенных там домах, при отсутствии другого выезда есть.

«Также имеется возможность подъезда к объектам торговли, социального обслуживания для их загрузки (в определенные часы), к которым невозможно обеспечить подъезд с сопредельной территории с дворовой части. Режим проезда определен специальным соглашением. Выезд на пешеходную часть улицы Московской предусмотрен для спецтехники экстренных и коммунальных служб», - добавили в администрации Пензы.