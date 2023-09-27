К работе на пензенских пляжах нужно привлечь больше спасателей

27.09.2023 | 12:04

В Пензе требуется разработать программу поэтапного создания инфраструктуры для организации отдыха на воде.

Такое предложение поступило от областной прокуратуры после подведения итогов купального сезона.

Сотрудники надзорного органа подсчитали, что в этом году в регионе открылись 37 пляжей, однако в областном центре не было ни одного места, где разрешили купание.

Всего за сезон в области погиб 21 человек, в том числе 5 детей. По большей части трагедии происходили в необорудованных для купания местах.

Чтобы предотвратить несчастные случаи, областная прокуратура предложила выработать единый комплекс решений по профилактике гибели людей на воде: создание необходимой инфраструктуры в зонах отдыха, привлечение профессиональных спасателей к работе на несанкционированных пляжах (на условиях грантовой поддержки).

Также надо усилить контроль за тем, чтобы отдыхающие не купались в неположенных местах, и ужесточить наказание за данное нарушение.

«Инициативы прокуратуры региона были поддержаны правительством и губернатором области, а также одобрены депутатским корпусом. По итогам состоявшегося в конце августа в правительстве области совещания уполномоченным органам даны поручения о разработке мероприятий по безопасному пребыванию несовершеннолетних на водных объектах, в том числе с привлечением профессиональных спасателей Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Кроме того, увеличен штраф за купание в непредусмотренных местах. Теперь он составит от 1 000 до 3 000 рублей.