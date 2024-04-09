Сетевое издание|18+|Вторник|9 апр 2024|13:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Земетчинском районе уплыла грунтовая дорога

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В селе Сядемка Земетчинского района жителей 2 улиц отрезало от мира. Грунтовую дорогу размыло, она обвалилась. Движение по ней стало невозможным.

О своей беде местные жители рассказали в Сети.

«Ни скорая, ни пожарная не могут проехать! Решите эту проблему! Там старикам уже 80+», - написали сельчане.

В Земетчинском районе уплыла грунтовая дорога

Они поделились фотоснимками, демонстрирующими масштаб бедствия.

В Земетчинском районе уплыла грунтовая дорога

5 апреля в село выехал прокурор района Максим Ульянкин. Вместе с замглавы муниципального района и главой Краснодубравского сельского поселения они осмотрели место ЧП.

Надзорное ведомство немедленно организовало проверку. Выяснилось, что орган местного самоуправления своевременно не предупредил и не ликвидировал чрезвычайную ситуацию, сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Главе Краснодубравского сельсовета внесли представление. Сейчас специалисты восстанавливают дорогу. Работы планируют закончить до 11 апреля.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото канала «Черный список Пенза»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте