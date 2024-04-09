В Земетчинском районе уплыла грунтовая дорога

09.04.2024 | 11:12

В селе Сядемка Земетчинского района жителей 2 улиц отрезало от мира. Грунтовую дорогу размыло, она обвалилась. Движение по ней стало невозможным.

О своей беде местные жители рассказали в Сети.

«Ни скорая, ни пожарная не могут проехать! Решите эту проблему! Там старикам уже 80+», - написали сельчане.

Они поделились фотоснимками, демонстрирующими масштаб бедствия.

5 апреля в село выехал прокурор района Максим Ульянкин. Вместе с замглавы муниципального района и главой Краснодубравского сельского поселения они осмотрели место ЧП.

Надзорное ведомство немедленно организовало проверку. Выяснилось, что орган местного самоуправления своевременно не предупредил и не ликвидировал чрезвычайную ситуацию, сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Главе Краснодубравского сельсовета внесли представление. Сейчас специалисты восстанавливают дорогу. Работы планируют закончить до 11 апреля.