В Госдуме предлагают наказывать пассажиров пьяных водителей

Ответственность за преступления, совершенные пьяными водителями, должны нести и их пассажиры. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.
«В Японии, если пассажир сел в машину вместе с пьяным водителем и произошло ДТП или было совершено другое преступление, ответственность несут оба. А у нас такого нет. Я же считаю: если человек сидит рядом с пьяницей за рулем, он должен отвечать», - рассказал он «Парламентской газете».
Депутат подчеркнул, что работает над внесением соответствующего законопроекта в Госдуму.
Какие санкции нужно применять к пассажирам в такой ситуации, Бийсултан Хамзаев не уточнил.
В Пензенской области ежегодно пьяные водители совершают десятки ДТП, в которых гибнут и получают травмы люди.
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