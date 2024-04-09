Сетевое издание|18+|Вторник|9 апр 2024|19:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Госдуме предлагают наказывать пассажиров пьяных водителей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Ответственность за преступления, совершенные пьяными водителями, должны нести и их пассажиры. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

«В Японии, если пассажир сел в машину вместе с пьяным водителем и произошло ДТП или было совершено другое преступление, ответственность несут оба. А у нас такого нет. Я же считаю: если человек сидит рядом с пьяницей за рулем, он должен отвечать», - рассказал он «Парламентской газете».

Депутат подчеркнул, что работает над внесением соответствующего законопроекта в Госдуму.

Какие санкции нужно применять к пассажирам в такой ситуации, Бийсултан Хамзаев не уточнил.

В Пензенской области ежегодно пьяные водители совершают десятки ДТП, в которых гибнут и получают травмы люди.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте