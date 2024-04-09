В Госдуме предлагают наказывать пассажиров пьяных водителей

09.04.2024 | 17:53

Ответственность за преступления, совершенные пьяными водителями, должны нести и их пассажиры. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

«В Японии, если пассажир сел в машину вместе с пьяным водителем и произошло ДТП или было совершено другое преступление, ответственность несут оба. А у нас такого нет. Я же считаю: если человек сидит рядом с пьяницей за рулем, он должен отвечать», - рассказал он «Парламентской газете».

Депутат подчеркнул, что работает над внесением соответствующего законопроекта в Госдуму.

Какие санкции нужно применять к пассажирам в такой ситуации, Бийсултан Хамзаев не уточнил.

В Пензенской области ежегодно пьяные водители совершают десятки ДТП, в которых гибнут и получают травмы люди.