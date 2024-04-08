9 апреля пензенцев ждет теплый и пасмурный день

08.04.2024 | 21:00

В Пензенской области во вторник, 9 апреля, будет тепло и пасмурно. Прогноз погоды сделали специалисты Приволжского УГМС.

В ночь на вторник столбики термометров покажут +5...+10 градусов, а уже днем поднимутся до отметок +16...+21.

Будет дуть западный ветер со скоростью до 13 метров в секунду.

Ожидается переменная облачность, местами пройдет дождь.

В народном календаре 9 апреля - Матрена Полурепица. На Руси верили, что утренний туман и иней в этот день сулят богатый урожай, а синие облака предвещают дождь.