9 апреля пензенцев ждет теплый и пасмурный день

В Пензенской области во вторник, 9 апреля, будет тепло и пасмурно. Прогноз погоды сделали специалисты Приволжского УГМС.
В ночь на вторник столбики термометров покажут +5...+10 градусов, а уже днем поднимутся до отметок +16...+21.
Будет дуть западный ветер со скоростью до 13 метров в секунду.
Ожидается переменная облачность, местами пройдет дождь.
В народном календаре 9 апреля - Матрена Полурепица. На Руси верили, что утренний туман и иней в этот день сулят богатый урожай, а синие облака предвещают дождь.
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