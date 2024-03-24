Сетевое издание|18+|Воскресенье|24 мар 2024|21:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

«Журавли»: пензенцам предложили почтить память погибших в теракте

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жители Пензенской области могут почтить память погибших в подмосковном «Крокус Сити Холле», приняв участие в акции «Журавли».

Как сообщили в региональном правительстве, для этого нужно сложить бумажного журавлика, нарисовать эту птицу или же создать свой собственный вариант образа и поделиться им в социальных сетях.

Предлагается также заменить аватарку, поставив картинку журавля.

«Название акции выбрано не случайно. Это отсылка к песне Муслима Магомаева «Журавли», где главным мотивом стало бессмертие», - пояснили в правительстве.

«Журавли»: пензенцам предложили почтить память погибших в теракте

В воскресенье, 24 марта, в 19:55 у Дома молодежи в Пензе зажгли свечи, выложенные в виде журавлей. К акции присоединились десятки людей.

«Журавли»: пензенцам предложили почтить память погибших в теракте

Теракт в подмосковном концертном зале произошел вечером 22-го числа перед концертом группы «Пикник». Группа вооруженных людей открыла огонь по людям, затем случился пожар. По последним данным, погибли 137 человек, в том числе трое детей, 154 пострадали.

24 марта объявлено в стране днем общенационального траура.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного правительства
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте