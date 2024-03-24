«Журавли»: пензенцам предложили почтить память погибших в теракте

24.03.2024 | 20:28

Жители Пензенской области могут почтить память погибших в подмосковном «Крокус Сити Холле», приняв участие в акции «Журавли».

Как сообщили в региональном правительстве, для этого нужно сложить бумажного журавлика, нарисовать эту птицу или же создать свой собственный вариант образа и поделиться им в социальных сетях.

Предлагается также заменить аватарку, поставив картинку журавля.

«Название акции выбрано не случайно. Это отсылка к песне Муслима Магомаева «Журавли», где главным мотивом стало бессмертие», - пояснили в правительстве.

В воскресенье, 24 марта, в 19:55 у Дома молодежи в Пензе зажгли свечи, выложенные в виде журавлей. К акции присоединились десятки людей.

Теракт в подмосковном концертном зале произошел вечером 22-го числа перед концертом группы «Пикник». Группа вооруженных людей открыла огонь по людям, затем случился пожар. По последним данным, погибли 137 человек, в том числе трое детей, 154 пострадали.

24 марта объявлено в стране днем общенационального траура.