В Пензе разработают дополнительные меры поощрения дружинников

30.10.2020 | 12:32

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 30 октября, одним из вопросов повестки дня стала работа народных дружин.

Депутатов заинтересовало, каким образом контролируется работа добровольных правоохранителей.

На вопрос подробно ответил начальник отдела мэрии по профилактике правонарушений Олег Викулов. По его словам, в мэрии Пензы создан городской штаб общественного порядка, в администрациях районов - местные.

«Координаторы народных дружин предоставляют в УМВД Пензы графики о закреплении дружинников затем или иным опорным пунктом полиции. Управление обобщает эти сведения и составляет график, направляет активистов в вечернее время на дежурства, в том числе на массовые мероприятия», - пояснил он.

Олег Викулов добавил, что, таким образом, контроль работы дружинников возложен на сотрудников полиции. «Они делают отметки в журналах дежурств и докладывают в штаб общественного порядка, оттуда информация поступает нам. Если дружинник не вышел на дежурство, выясняем почему», - уточнил он.

Докладчик уточнил: стать народным дружинником может любой гражданин России при условии, что он психически уравновешен, не имеет судимости и не состоит на учете у нарколога.

«На участковых пунктах полиции, в учебных заведениях, в муниципальных учреждениях развешаны стикеры с телефонами, по которым следует звонить тем, кто хочет стать добровольцем по охране правопорядка», - добавил Викулов.

Сейчас в ДНД состоит 261 житель Пензы. Дружинников обеспечивают льготными транспортными картами, поощряют их почетными грамотами, им выдают абонементы в учреждения культуры и спорта.

На сессии депутаты поручили администрации разработать дополнительные меры стимулирования деятельности дружинников.