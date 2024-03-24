Пензенцам не нужно голодать перед сдачей большинства анализов

24.03.2024 | 15:20

Голодать 6-12 часов необходимо перед сдачей небольшого числа анализов, например на глюкозу, липопротеины различной плотности.

Отказываться от пищи нужно и тем пациентам, кровь которых проверяют на витамин В и железо, а также при сдаче анализов, на результатах которых сказывается всасываемость питательных веществ, рассказала в беседе с RuNews24.ru аллерголог-иммунолог Айшат Идармачева.

Не обязательно голодать перед анализами на гормоны щитовидной железы, вирусы, антитела, витамин D, альбумин, билирубин, СОЭ, на проверку функции печени и почек. Общий анализ крови тоже не требует отказа от еды.

Медик отметила, что долго выдерживать без пищи очень сложно маленьким детям, тут требуется особый подход.

«Объем желудка новорожденного составляет всего 10-20 мл, а взрослого - 1,5-4 литра. Поэтому не стоит заставлять ребенка голодать дольше 8 часов перед сдачей анализов. Для детей младше 12 лет это время можно сократить до 6 часов, а для детей первого года жизни - до 3 часов», - объяснила Идармачева.