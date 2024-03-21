Сетевое издание|18+|Четверг|21 мар 2024|15:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Минцифры: Все троллейбусы приведут к единой цветовой гамме

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе внешний вид троллейбусов будет единообразным. Об этом в четверг, 21 марта, заявили в региональном министерстве цифрового развития, транспорта и связи.

Чиновники откликнулись на жалобу горожанина, которому не понравилось различие в оформлении корпусов машин. Он обратил внимание, что после поставки новых желто-зеленых троллейбусов старые перекрасили в те же цвета, но вот про символику забыли.

«Почему на бортах перекрашенных пензенских троллейбусов отсутствует надпись «ПЕНЗА» и символ города - ласточка? Если приводить транспорт к единому стилю, то эти фишки необходимо нанести и на троллейбусы, любому рекламному агентству это по силам, тем более что на старых перекрашенных автобусах с этим полный порядок», - поинтересовался пользователь Александр Геннадьевич на странице министерства в соцсети «ВКонтакте» 14 марта.

Сначала мужчине ответили, что его замечание принято к сведению и направлено в адрес перевозчика - ООО «Универсал Сервис».

21 марта минцифры опубликовало отдельный пост, посвященный этой теме. В нем говорится: «В ближайшее время все троллейбусы будут приведены к единой цветовой гамме, используемой в официальной символике Пензенской области. Также будут нанесены элементы фирменного стиля - официальная эмблема города Ласточка, название города. Нововведения коснутся и автобусов большого класса».

Прошлой осенью пензенцы жаловались, что их ставит в тупик одинаковый цвет машин. «В сумерках издалека троллейбус от автобуса не отличить, непонятно, бежать на него или нет!» - объяснила причину недовольства одна из горожанок.

«Оформление общественного транспорта в единой цветовой стилистике направлено на создание уникального и узнаваемого образа региона. Поскольку официальный флаг Пензенской области оформлен в желто-зеленых тонах, то при определении цвета окраса транспорта принято решение использовать цвета официальной символики региона», - объяснил тогда женщине представитель минцифры.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте