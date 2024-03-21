Минцифры: Все троллейбусы приведут к единой цветовой гамме

21.03.2024 | 11:01

В Пензе внешний вид троллейбусов будет единообразным. Об этом в четверг, 21 марта, заявили в региональном министерстве цифрового развития, транспорта и связи.

Чиновники откликнулись на жалобу горожанина, которому не понравилось различие в оформлении корпусов машин. Он обратил внимание, что после поставки новых желто-зеленых троллейбусов старые перекрасили в те же цвета, но вот про символику забыли.

«Почему на бортах перекрашенных пензенских троллейбусов отсутствует надпись «ПЕНЗА» и символ города - ласточка? Если приводить транспорт к единому стилю, то эти фишки необходимо нанести и на троллейбусы, любому рекламному агентству это по силам, тем более что на старых перекрашенных автобусах с этим полный порядок», - поинтересовался пользователь Александр Геннадьевич на странице министерства в соцсети «ВКонтакте» 14 марта.

Сначала мужчине ответили, что его замечание принято к сведению и направлено в адрес перевозчика - ООО «Универсал Сервис».

21 марта минцифры опубликовало отдельный пост, посвященный этой теме. В нем говорится: «В ближайшее время все троллейбусы будут приведены к единой цветовой гамме, используемой в официальной символике Пензенской области. Также будут нанесены элементы фирменного стиля - официальная эмблема города Ласточка, название города. Нововведения коснутся и автобусов большого класса».

Прошлой осенью пензенцы жаловались, что их ставит в тупик одинаковый цвет машин. «В сумерках издалека троллейбус от автобуса не отличить, непонятно, бежать на него или нет!» - объяснила причину недовольства одна из горожанок.

«Оформление общественного транспорта в единой цветовой стилистике направлено на создание уникального и узнаваемого образа региона. Поскольку официальный флаг Пензенской области оформлен в желто-зеленых тонах, то при определении цвета окраса транспорта принято решение использовать цвета официальной символики региона», - объяснил тогда женщине представитель минцифры.