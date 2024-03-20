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Общество

В детских школах искусств используют 20-летние музыкальные инструменты

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В Пензенской области прокуратура проверяет детские школы искусств, оценивая состояние зданий и средств обучения. Результаты подобных мероприятий неутешительны.

Так, в школе искусств Каменского района изношенность оборудования и музыкальных инструментов превысила 90%. В никольской 15 имеющихся инструментов закупили более 20 лет назад, а части необходимого для обучения детей оборудования и вовсе нет. В Кузнецком районе его не используют из-за отсутствия настроек.

«Аналогичные нарушения выявлялись прокурорами и в других районах. По результатам проверок внесены представления об устранении нарушений, по которым принимаются меры», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В Ленинском районе Пензы, Бековском, Иссинском, Лунинском и Тамалинском районах нашли недочеты в сфере антитеррористической безопасности школ искусств. В Башмаковском, Земетчинском, Колышлейском, Лопатинском, Малосердобинском, Сосновоборском и иных - нарушения требований пожарной безопасности, недостатки в техническом обслуживании зданий.

«Выявлялось прокурорами и плохое техническое состояние объектов, в которых располагаются музыкальные и художественные школы, связанное с длительным отсутствием ремонта, недостаточным финансированием их учредителями», - добавила Светлана Артамонова.

Так, у здания Дома культуры села Столыпино (Никольский район) повреждены конструктивные элементы и внутренняя отделка, протекает крыша, не функционирует система водоснабжения и водоотведения. Главе администрации сельсовета внесено представление.

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Источник — фото pixabay.com
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