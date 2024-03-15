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Общество

Днем 16 марта будет по-весеннему тепло

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В субботу, 16 марта, в Пензенской области ожидается переменная облачность без существенных осадков и 3...5 градусов тепла.

Будет дуть умеренный ветер с юго-востока - со скоростью 6-11 м/с.

По данным Приволжского гидрометцентра, в ночь на субботу температура опустится до -4...-9 градусов, днем станет плюсовой, а потом снова понизится до -4...-9.

Синоптики описали, какими в целом будут предстоящие три дня.

«Существенных изменений в погоде на территории Пензенской области не ожидается. В регионе по-прежнему будет господствовать антициклон, поэтому на улице сохранится преобладание сухой и солнечной погоды.

Небольшие осадки пройдут в отдельных районах лишь воскресным днем. В ночные часы все так же умеренно морозно, а днем уже по-весеннему тепло», - сообщили в Приволжском УГМС.

По народному календарю 15 марта - Евтропиев день. На Руси говорили: Евтропий путь торопит да снег топит. Считалось, что в это время пробуждаются медведи.

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