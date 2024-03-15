Что делать, если водитель курит: инструкция для пассажира

15.03.2024 | 13:51

Пензенцы часто жалуются в соцсетях на курение водителей общественного транспорта за рулем, которое законом запрещено. Дым и запах идут в салон, а на замечания большинство шоферов реагируют неконструктивно. Как привлечь их к ответственности, рассказали в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Обычно на подобные жалобы горожан в соцсетях от чиновников поступает ответ: «Гражданин вправе обратиться за защитой своих прав в уголовно-процессуальном, административном, а также гражданско-правовом порядке посредством подачи соответствующего заявления».

Пензенцы попросили прояснить эту формулировку, обратившись в рубрику «Вопрос-ответ» на портале PenzaInform.ru: «Чиновники от транспорта говорят, что, когда курит водитель общественного транспорта, надо звонить в полицию. Поясните, пожалуйста, что будет происходить дальше? Пассажир звонит в полицию - и должен кататься по маршруту, пока полицейские не приедут? Это же не срочный вызов, то есть ждать долго. Допустим, пассажир дождался. Полиция приехала, но водитель уже не курит. И что тогда будет делать полиция? Как грамотно действовать вообще в такой ситуации?»

Редакция переслала вопрос в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» и получила ответ, подписанный директором Ларисой Панковой.

«Государственный контроль в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака осуществляется сотрудниками полиции.

При выявлении фактов курения водителями общественного транспорта информацию с номером маршрута, датой, регистрационным знаком автобуса (гаражным номером троллейбуса) с приложением фото- или видеоматериала пассажиры могут направить в УМВД России по г. Пензе для рассмотрения и принятия процессуального решения», - говорится в документе.