Пензенцев предупредили, где и как можно заразиться гепатитом С

Заразиться гепатитом С в государственном учреждении здравоохранения нельзя. Об этом рассказала заведующая дневным стационаром Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи врач-инфекционист Наталья Свистунова.
«Заразиться гепатитом С можно только в тех медучреждениях, в которых пренебрегают профилактическими мерами. Однако в современной российской системе здравоохранения таких учреждений просто нет», - утверждает она.
Врач предупредила: инфицирование возможно при нанесении татуировок, пирсинге, проведении косметологических процедур, маникюра или педикюра, если в салонах используются нестерильные иглы или другие инструменты.
В домашних условиях заразиться можно, если несколько членов семьи пользуются одной бритвой с лезвиями, маникюрными или педикюрными принадлежностями. На поверхности инструментов могут остаться частицы крови, и в случае микротравм вирус получит доступ в ранку.
Высокий риск инфицирования провоцируют порезы, микротрещины, угри, чирьи, склонность к нагноениям, а также воспалительные заболевания печени, желчного пузыря и иммунные заболевания.
Кроме того, вирус гепатита С передается половым путем и от инфицированной матери ребенку во время беременности или родов.
«Чтобы не заразиться гепатитом С, необходимо исключить подобные риски и своевременно проверять свое здоровье», - рекомендуют в Министерстве здравоохранения Пензенской области.
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