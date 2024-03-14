Пензенцев предупредили, где и как можно заразиться гепатитом С

14.03.2024 | 09:30

Заразиться гепатитом С в государственном учреждении здравоохранения нельзя. Об этом рассказала заведующая дневным стационаром Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи врач-инфекционист Наталья Свистунова.

«Заразиться гепатитом С можно только в тех медучреждениях, в которых пренебрегают профилактическими мерами. Однако в современной российской системе здравоохранения таких учреждений просто нет», - утверждает она.

Врач предупредила: инфицирование возможно при нанесении татуировок, пирсинге, проведении косметологических процедур, маникюра или педикюра, если в салонах используются нестерильные иглы или другие инструменты.

В домашних условиях заразиться можно, если несколько членов семьи пользуются одной бритвой с лезвиями, маникюрными или педикюрными принадлежностями. На поверхности инструментов могут остаться частицы крови, и в случае микротравм вирус получит доступ в ранку.

Высокий риск инфицирования провоцируют порезы, микротрещины, угри, чирьи, склонность к нагноениям, а также воспалительные заболевания печени, желчного пузыря и иммунные заболевания.

Кроме того, вирус гепатита С передается половым путем и от инфицированной матери ребенку во время беременности или родов.

«Чтобы не заразиться гепатитом С, необходимо исключить подобные риски и своевременно проверять свое здоровье», - рекомендуют в Министерстве здравоохранения Пензенской области.