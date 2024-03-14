Сетевое издание|18+|Четверг|14 мар 2024|12:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Пензенцев предупредили, где и как можно заразиться гепатитом С

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Заразиться гепатитом С в государственном учреждении здравоохранения нельзя. Об этом рассказала заведующая дневным стационаром Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи врач-инфекционист Наталья Свистунова.

«Заразиться гепатитом С можно только в тех медучреждениях, в которых пренебрегают профилактическими мерами. Однако в современной российской системе здравоохранения таких учреждений просто нет», - утверждает она.

Врач предупредила: инфицирование возможно при нанесении татуировок, пирсинге, проведении косметологических процедур, маникюра или педикюра, если в салонах используются нестерильные иглы или другие инструменты.

В домашних условиях заразиться можно, если несколько членов семьи пользуются одной бритвой с лезвиями, маникюрными или педикюрными принадлежностями. На поверхности инструментов могут остаться частицы крови, и в случае микротравм вирус получит доступ в ранку.

Высокий риск инфицирования провоцируют порезы, микротрещины, угри, чирьи, склонность к нагноениям, а также воспалительные заболевания печени, желчного пузыря и иммунные заболевания.

Кроме того, вирус гепатита С передается половым путем и от инфицированной матери ребенку во время беременности или родов.

«Чтобы не заразиться гепатитом С, необходимо исключить подобные риски и своевременно проверять свое здоровье», - рекомендуют в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минздрава
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте