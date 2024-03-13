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Общество

Названы причины смертельных пожаров в Пензенской области

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В среду, 13 марта, в ГУ МЧС России по Пензенской области назвали основные причины пожаров, которые произошли в регионе в 2024 году.

Чаще всего ЧП случаются из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. С января зарегистрировано 97 таких возгораний (это 40% от общего количества), при них погибли 17 человек (47%), получили травмы 3 (23%).

На втором месте - нарушение правил устройства и эксплуатации печей: 70 пожаров (29%), погибли 8 человек (22%), травмированы 4 (31%).

Еще 49 пожаров (20%) случились по причине неосторожного обращения с огнем, при них погибли 9 человек (25%), пострадали 4 (31%).

В 8 случаях (3%) возгорание произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации транспорта; в 7 (3%) - газового оборудования: 1 человек (3%) погиб, 1 (8%) получил травмы; в 6 (3%) - из-за поджога.

Еще 4 ЧП (2%) случились по иным, в том числе неустановленным, причинам - погиб 1 человек (3%), пострадал 1 (8%).

В общей сложности с начала 2024 года в Пензенской области пожары унесли жизни 36 человек.

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Источник — фото ГУ МЧС РФ по области
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