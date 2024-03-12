При обвинениях медиков в соцсетях врачебную тайну хотят раскрывать

12.03.2024 | 07:58

Медикам могут позволить раскрывать информацию о здоровье пациента, если он сам или его родственники сделали это публично, например через социальные сети или СМИ.

По мнению парламентариев, такие новшества помогут сохранить репутацию врача и в целом повысить престиж профессии, пишет «Парламентская газета».

Если пациент опубликует пост о том, что ему поставили неправильный диагноз или назначили неверное лечение, доктор не может ему ответить, так как это будет считаться разглашением врачебной тайны. Медики также не могут возразить родственникам, если больной скончался. Они имеют право лишь в суде на основании результатов экспертизы доказать, что смерть не связана с неправильным лечением.

Сейчас парламентарии и эксперты обсуждают необходимость изменения закона. В частности, предлагается выводить сведения о здоровье пациента из-под врачебной тайны, если он сам разгласил их.

По мнению замглавы комитета по охране здоровья Алексея Куринного, в этом случае врач сможет не только аргументированно ответить самому пациенту, но и выступить в СМИ, которые пишут о врачах с обвинительным уклоном.

Заслуженный врач РФ экс-сенатор Владимир Круглый уверен: сообщать о виновности или даже причастности врача к смерти пациента до решения суда нужно запретить. Ведь даже если экспертиза не установит связи между лечением и уходом человека из жизни, сообщение в интернете будет висеть всегда.

«Я думаю, пришло время закрепить особый статус врача на уровне закона, как это сделали с чиновниками, адвокатами, полицейскими. Речь не о том, что врач - пуп земли, но он обладает особыми компетенциями, его труд должен быть защищен», - считает член Комитета Совфеда по социальной политике заслуженный врач РФ Жанна Чефранова.