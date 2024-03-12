Сетевое издание|18+|Вторник|12 мар 2024|20:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Парки Пензы подготовят к масленичным гуляньям

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе займутся подготовкой основных площадок, где в воскресенье, 17 марта, пройдут масленичные гулянья. Такую задачу на аппаратном совещании поставил глава города Александр Басенко.

Площадки приведут в порядок, установят на них дополнительные контейнеры для мусора.

Обеспечивать безопасность пензенцев при сжигании чучел будет управление по делам ГОЧС. Оно должно выделить спецтехнику для дежурства, сообщили в мэрии.

«Важно, чтобы событие оставило у жителей и гостей города только радостные впечатления от встречи весны», - отметил Александр Басенко.

Народные гулянья пройдут в парке им. Белинского, Детском и Комсомольском парках и зоопарке. Во сколько начнется веселье и когда будут жечь чучела, можно узнать здесь.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте