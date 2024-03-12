Парки Пензы подготовят к масленичным гуляньям

12.03.2024 | 16:07

В Пензе займутся подготовкой основных площадок, где в воскресенье, 17 марта, пройдут масленичные гулянья. Такую задачу на аппаратном совещании поставил глава города Александр Басенко.

Площадки приведут в порядок, установят на них дополнительные контейнеры для мусора.

Обеспечивать безопасность пензенцев при сжигании чучел будет управление по делам ГОЧС. Оно должно выделить спецтехнику для дежурства, сообщили в мэрии.

«Важно, чтобы событие оставило у жителей и гостей города только радостные впечатления от встречи весны», - отметил Александр Басенко.

Народные гулянья пройдут в парке им. Белинского, Детском и Комсомольском парках и зоопарке. Во сколько начнется веселье и когда будут жечь чучела, можно узнать здесь.