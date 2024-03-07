8 марта в Пензенской области ожидается небольшой снег

В пятницу, 8 марта, в Пензенской области ожидаются переменная облачность и небольшой снег.
Будет дуть умеренный ветер с запада. Неблагоприятных природных явлений не прогнозируется.
По данным Приволжского гидрометеоцентра, в ночь на пятницу похолодает до -14...-16 градусов. Днем 8 марта температура поднимется, будет -2...-4. К ночи она опустится до -7...9 градусов.
По народному календарю 8 марта - Иванов день. На Руси подмечали: если день по снегу, то и в апреле по снегу, а коли по голу, то и в апреле по тому.
Если шел снег, то ожидали холодную Пасху (в этом году она приходится на 5 мая).
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