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Общество

8 марта в Пензенской области ожидается небольшой снег

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В пятницу, 8 марта, в Пензенской области ожидаются переменная облачность и небольшой снег.

Будет дуть умеренный ветер с запада. Неблагоприятных природных явлений не прогнозируется.

По данным Приволжского гидрометеоцентра, в ночь на пятницу похолодает до -14...-16 градусов. Днем 8 марта температура поднимется, будет -2...-4. К ночи она опустится до -7...9 градусов.

По народному календарю 8 марта - Иванов день. На Руси подмечали: если день по снегу, то и в апреле по снегу, а коли по голу, то и в апреле по тому.

Если шел снег, то ожидали холодную Пасху (в этом году она приходится на 5 мая).

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