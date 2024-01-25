Дети участников СВО получат льготное питание в колледжах

25.01.2024 | 16:21

В Пензенской области введена еще одна мера поддержки членов семей участников специальной военной операции.

Речь идет о предоставлении двухразового льготного горячего питания детям бойцов, получающим среднее профессиональное образование в государственных учебных заведениях. К числу таких студентов относятся и те, родители которых погибли или умерли из-за ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных во время участия в СВО.

Закон о введении новой льготы был принят депутатами Заксобра еще в ноябре. Теперь он подкреплен соответствующим указом губернатора, размещенным на портале правительства региона.

Двухразовое питание должно предоставляться учащимся в дни фактического посещения занятий, в том числе во время прохождения практики в мастерских или лабораториях.

По состоянию на 19 сентября 2023 года в регионе насчитывался 281 студент, относящийся к данной категории. Средства должны выделяться из областного бюджета. В 2024 году сумма составит 20 млн 324,2 тыс. руб.