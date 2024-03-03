Пензенская область по трезвости уступила Саратовской

03.03.2024 | 10:45

В 2023 году в Пензенской области показатель употребления крепкого спиртного на душу населения оказался чуть ниже общероссийского. Он составил 5,2-7,1 л.

Тот же показатель потребления крепкого спиртного на душу населения у таких регионов - соседей Сурского края, как Тамбовская, Ульяновская области и Республика Мордовия. Отличается только Саратовская область, ее жители более привержены трезвому образу жизни - менее 5,1 л.

Общероссийский показатель - 7,2 л. За год продажи крепкого алкоголя в стране выросли на 3,6%, пишет телеграм-канал «Региональная политика» со ссылкой на данные статистики.

«Самыми высокими показателями продажи крепкого алкоголя в России отличаются Северо-Запад и Дальний Восток. Абсолютным лидером стала Карелия с 16,1 л на душу населения. За ней последовали Сахалин (15,1 л) и Республика Коми (14,7 л)», - подсчитали эксперты.

Отмечается, что пристрастие граждан к алкоголю в стране не уменьшается, а растет с каждым годом. Так, в 2022 году объем продаж крепких напитков увеличился на 7,5%.

В декабре 2023 года сообщалось, что Пензенская область попала в число самых пьющих регионов РФ. Пристрастие жителей к крепкому спиртному позволило Сурскому краю оказаться в топ-15.