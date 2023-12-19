Пензенскую область включили в топ-15 самых пьющих регионов

19.12.2023 | 10:03

Пензенская область оказалась в числе наиболее пьющих регионов. В рейтинге трезвости субъектов РФ она расположилась на 73-й строчке.

Список составили специалисты проекта «Трезвая Россия». Исследование оказалось в распоряжении ТАСС.

«В качестве основы для составления рейтинга были выбраны наиболее важные критерии, в том числе количество умерших от отравления алкоголем, численность больных с диагнозом «алкоголизм», региональный объем всей проданной алкогольной продукции и количество правонарушений, связанных с нелегальным производством и оборотом этилового спирта в регионе», - пояснило издание.

Согласно исследованию, регионы, оказавшиеся на последних строчках списка из 85 позиций, самые пьющие. Последние места у Республики Бурятии, Чукотского АО и Курганской области. Пензенская попала в топ-15 субъектов, где алкоголь очень популярен у населения.

Все соседи региона, наоборот, оказались в списке наименее пьющих. Самые высокие позиции у Мордовии - 19-е место. Тамбовская область на 27-й строчке, Саратовская - на 28-й, а Ульяновская - на 33-й.

Самыми трезвыми регионами РФ, согласно рейтингу, являются Чеченская Республика и Республика Дагестан. Они заняли первое и второе место соответственно. Москва на 13-й строке, а Северная столица - на 18-й.