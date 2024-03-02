Гидрометцентр и народная мудрость: весна все ближе к пензенцам

02.03.2024 | 18:00

К жителям Пензенской области весна приближается с каждым днем. Недаром в старину 3 марта называли Филей Вешним (так упрощали имя святого Филимона): считалось, что именно с этого дня весна все увереннее вступает в силу.

О том, что весна на подходе, говорит не только народная мудрость, но и современная наука. В частности, данные гидрометцентра.

В воскресенье, 3 марта, ожидается переменная облачность. Существенных осадков не предвидится.

Ветер будет дуть с востока - ночью слабый, днем умеренный.

В темное время суток температура воздуха удержится в пределах -10...-12 градусов. С утра столбик термометра начнет подниматься, пока не покажет +1...+3.