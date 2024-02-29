Жители Пензенской области за год вызвали скорую 297 тысяч раз

29.02.2024 | 11:19

В 2023 году жители Пензенской области 6 900 805 раз получили бесплатную помощь врачей на сумму 18,9 млрд рублей. Расходы пациентов покрыл полис обязательного медицинского страхования.

Всего за этот период помощь потребовалась более 1 023 000 жителей, приблизительно 1 012 000 получили ее в амбулаторно-поликлинических условиях, такие данные приводят в региональном ТФОМС.

Скорую пензенцы вызывали около 297 000 раз.

В круглосуточные стационары попало примерно 145 000 человек. В дневные ходило более 62 000 пациентов.

«На оплату медицинской помощи по профилю «онкология» было направлено более 2,2 млрд рублей: оказана помощь по 11 142 случаям в круглосуточном стационаре, из них 1 581 в рамках высокотехнологичной медицинской помощи; по 11 827 случаям - в дневном стационаре, а также по 80 895 - в амбулаторных условиях», - отметили специалисты.

Максимальная сумма, потраченная на пациента, составила 6 100 000 рублей за химиотерапию. Минимальная, 24 рубля и 27 копеек, - за профилактический прием у стоматолога.