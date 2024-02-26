В пензенской больнице открыли новую рентген-операционную

26.02.2024 | 19:38

В сосудистом центре, созданном на базе клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина в Пензе, открылась вторая рентген-операционная.

Запуск состоялся в понедельник, 26 февраля, его приурочили к трехлетию создания центра. В операциях врачам будет помогать и новая ангиографическая установка.

Как отметили в пресс-службе регионального минздрава, число пациентов, которым оказывают помощь в клинической больнице, ежегодно растет.

«Только за 2023 год на базе нашего регионального сосудистого центра проведено более 2,5 тыс. коронарографических исследований и почти 1,5 тыс. из них закончились восстановлением проходимости коронарных артерий. Введение в эксплуатацию второго ангиографического комплекса позволяет нам расширить возможности оказания помощи нашим пациента и в экстренном, и в плановом порядке», - сообщил главный врач больницы Андрей Кибиткин.

В медучреждении планируют разрабатывать и внедрять в практику новые методы и технологии помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, которые пока не применяются в Поволжье.

«В нашем центре активно применяется внутрисосудистая ультразвуковая диагностика сосудов и ротаблация, также с прошлого года мы начали имплантировать кардиостимуляторы. В планах - начать совместную работу с гнойными хирургами по восстановлению периферического кровообращения пациентам с сахарным диабетом. Это позволит избежать таких серьезных осложнений как диабетическая стопа, трофические язвы, гангрены и впоследствии ампутации», - рассказал руководитель регионального сосудистого центра Дмитрий Максимов.

Сосудистый центр в медучреждении стал вторым в регионе. Первый открылся на базе областной больницы имени Н. Н. Бурденко.