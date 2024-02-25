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Общество

На предстоящей неделе жители региона почувствуют дыхание весны

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В ночь на понедельник, 26 февраля, в Пензенской области ожидается мороз до -16 градусов. Осадков не будет. Порывы южного ветра 7-12 м/с.

Такой прогноз подготовили синоптики Приволжского гидрометеоцентра.

Утром ясно, около -12 градусов. Днем переменная облачность, -3…-8. Сила и направление ветра сохранятся. Вероятность снегопада мала. Ночью мороз до -21.

Во вторник днем около -6 градусов, а ночью -18. Со среды в Пензенской области начнет теплеть. Ночной мороз ослабнет до -9…-11 градусов, днем будет -2…-4. Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.

В выходные жители области забудут о солнце, небо скроют облака, синоптики обещают снегопады. Днем термометр покажет 0…-2 градуса.

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