Военных за «самоволку» будут лишать выплат

22.02.2024 | 07:53

Военнослужащих предлагается лишать выплат на время ухода в самоволку. Соответствующий проект приказа разработало Министерство обороны РФ.

Сейчас солдатам, самовольно покинувшим воинскую часть или место службы больше чем на десять дней, временно прекращают выплаты и возобновляют их после выяснения обстоятельств и причин такого поступка.

Контрактники же за время отсутствия получают оклады по званию и должности, а также надбавку за выслугу, а призывники - должностной оклад и дополнительную ежемесячную выплату.

Последний вид обеспечения денежным довольствием предлагается сохранить лишь для бойцов из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

Если документ будет принят, то всем остальным довольствие за период самоволки выплачивать не будут, сообщает «Парламентская газета».