В Госдуме обсуждают запрет иноагентам пользоваться соцсетями

22.02.2024 | 08:07

В Госдуме обсуждается введение запрета на пользование социальными сетями для лиц, признанных иностранными агентами.

«Можно и нужно вводить временные ограничения для иноагентов, которые будут распространяться на пользование социальными сетями. Мы должны понимать, что есть иностранные агенты, которые пользуются российскими сетями, есть иностранные агенты, которые пользуются иностранными сетями. Я считаю, что мы здесь не должны делать разграничений, мы должны вводить запрет», - цитирует ТАСС члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрея Альшевских.

Депутат отметил, что идея обсуждается и в случае поддержки приобретет вид законопроекта.

По словам Альшевских, «иноагент - это не клеймо на всю жизнь». В случае устранения нарушений российского законодательства данный статус снимается.

Сейчас за несоблюдение ограничений, установленных законодательством об иноагентах, грозит штраф для граждан в размере до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - до 500 тысяч. После двукратного привлечения к административной ответственности в течение года нарушителям грозит уголовная ответственность, предусматривающая до двух лет лишения свободы.