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Общество

23 февраля погода в Пензенской области будет комфортной

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В пятницу, 23 февраля, в Пензенской области ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Будет дуть умеренный ветер с юга. Неблагоприятных природных явлений не прогнозируется.

В ближайшие дни разница между дневной и ночной температурами будет составлять около 10 градусов.

Так, по данным Приволжского гидрометеоцентра, в ночь на пятницу похолодает до -16...-18. Днем 23 февраля температура поднимется до -6...-8 градусов, а к ночи снова опустится - будет -15...-17.

По народному календарю 23 февраля - Прохор Весновей. На Руси подмечали, что в этот день начинается поворот на весну. Люди говорили: «На Прохора и зима заохает, а февраль бушует, но весну чует».

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