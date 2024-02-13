В каменской больнице забыли о пациентах с сахарным диабетом

13.02.2024 | 19:52

Суд обязал Каменскую центральную районную больницу обеспечить пациентов с сахарным диабетом тест-полосками для определения содержания глюкозы в крови.

При проведении проверки в учреждении представители прокуратуры выяснили, что жители района, состоящие на учете с вышеназванным заболеванием, в 2022 и 2023 годах не получали необходимые им лекарственные препараты и тест-полоски для глюкометра. Соответствующие рецепты им также никто не выписывал, несмотря на наличие показаний.

В больнице это объяснили недостатком финансирования.

Такой ответ прокурора не устроил, и он обратился в суд с иском к самому учреждению и региональному минздраву. Требования были удовлетворены.

«На Министерство здравоохранения Пензенской области возложена обязанность организовать обеспечение граждан, имеющих заболевание «сахарный диабет», тест-полосками для глюкометра, лекарственными препаратами, на ГБУЗ «Каменская ЦРБ» возложена обязанность своевременной выписки рецептов в соответствии с имеющейся потребностью и назначением врача», - сообщили в Каменском городском суде.