Сетевое издание|18+|Вторник|13 фев 2024|21:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В каменской больнице забыли о пациентах с сахарным диабетом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Суд обязал Каменскую центральную районную больницу обеспечить пациентов с сахарным диабетом тест-полосками для определения содержания глюкозы в крови.

При проведении проверки в учреждении представители прокуратуры выяснили, что жители района, состоящие на учете с вышеназванным заболеванием, в 2022 и 2023 годах не получали необходимые им лекарственные препараты и тест-полоски для глюкометра. Соответствующие рецепты им также никто не выписывал, несмотря на наличие показаний.

В больнице это объяснили недостатком финансирования.

Такой ответ прокурора не устроил, и он обратился в суд с иском к самому учреждению и региональному минздраву. Требования были удовлетворены.

«На Министерство здравоохранения Пензенской области возложена обязанность организовать обеспечение граждан, имеющих заболевание «сахарный диабет», тест-полосками для глюкометра, лекарственными препаратами, на ГБУЗ «Каменская ЦРБ» возложена обязанность своевременной выписки рецептов в соответствии с имеющейся потребностью и назначением врача», - сообщили в Каменском городском суде.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте