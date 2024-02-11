После краткого потепления в Пензенской области станет морозно

11.02.2024 | 15:53

В Пензенской области в ночь на понедельник, 12 февраля, местами ожидается до -19 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный, порывы 9-14 м/с.

Об этом сообщили в Приволжском гидрометеоцентре.

Днем в понедельник в регионе прогнозируется снег, облачная с прояснениями погода. Столбик термометра покажет -2…-7, сила и направление ветра сохранятся.

Предварительный прогноз на неделю показывает, что пока морозы не собираются покидать Пензенскую область, к выходным они усилятся.

Вторник станет самым теплым днем недели: будет около нуля, ожидается небольшой снег. В среду ночью -12, днем -8, переменная облачность.

В четверг и пятницу днем морозы -14…-17 градусов. Синоптики обещают ясную погоду, без осадков. В выходные прогнозируется -7…-10, возможен снегопад.