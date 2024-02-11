Сетевое издание|18+|Воскресенье|11 фев 2024|16:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Не убранные с балкона сосульки грозят пензенцам уголовным сроком

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Из-за перепадов температуры на крышах многих домов и учреждений в Пензе образовалась наледь. В любой момент она может рухнуть на головы прохожим, поэтому коммунальщики активно борются с ней.

Сбивать сосульки с кровли жилого дома должны сотрудники управляющей компании, а если они образовались на балконе собственника, то тогда инициатива за ним.

«Ему нужно оповестить управляющую компанию о необходимости убрать лед. Если управляйка ничего не сделала - обратиться в жилинспекцию», - объяснили на своей странице в соцсети «ВКонтакте» специалисты ЦУРа.

Пензенцам важно помнить: если они самостоятельно установили козырек балкона, а на нем образовались сосульки, то управляющая компания имеет право отказаться убрать их. В таком случае придется искать организацию, которая за отдельную плату собьет наледь.

В ЦУРе отметили, что административная ответственность за неубранные сосульки грозит только организациям и предприятиям, но не гражданам. Однако простых пензенцев могут осудить по уголовной статье.

Такое наказание применят в том случае, если рухнувшие сосульки повредили чужое имущество, к примеру автомобиль, или стали причиной травмы либо гибели человека.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте