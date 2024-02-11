Не убранные с балкона сосульки грозят пензенцам уголовным сроком

11.02.2024 | 10:46

Из-за перепадов температуры на крышах многих домов и учреждений в Пензе образовалась наледь. В любой момент она может рухнуть на головы прохожим, поэтому коммунальщики активно борются с ней.

Сбивать сосульки с кровли жилого дома должны сотрудники управляющей компании, а если они образовались на балконе собственника, то тогда инициатива за ним.

«Ему нужно оповестить управляющую компанию о необходимости убрать лед. Если управляйка ничего не сделала - обратиться в жилинспекцию», - объяснили на своей странице в соцсети «ВКонтакте» специалисты ЦУРа.

Пензенцам важно помнить: если они самостоятельно установили козырек балкона, а на нем образовались сосульки, то управляющая компания имеет право отказаться убрать их. В таком случае придется искать организацию, которая за отдельную плату собьет наледь.

В ЦУРе отметили, что административная ответственность за неубранные сосульки грозит только организациям и предприятиям, но не гражданам. Однако простых пензенцев могут осудить по уголовной статье.

Такое наказание применят в том случае, если рухнувшие сосульки повредили чужое имущество, к примеру автомобиль, или стали причиной травмы либо гибели человека.