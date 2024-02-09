Пензенец проигнорировал одышку и попал на операционный стол

В ежедневной спешке люди могут не придать серьезного значения ухудшению самочувствия. Чем это чревато, рассказали специалисты клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина на примере своего 52-летнего пациента.
Мужчина 10 дней терпел одышку, высокое давление и жжение за грудиной. Он еле мог поднять руки, но ждал, что все пройдет само, поэтому не обращался за помощью. Когда стало еще хуже, пензенец попал в больницу. Там у него диагностировали обширный инфаркт передней стенки левого желудочка.
40 минут медики боролись за жизнь пациента на операционном столе.
«За это время была проведена тромболитическая терапия, коронарография, в результате которой определен масштаб сосудистой катастрофы. Затем врачи установили два стента, составили план действий на ближайшие полгода», - сообщили специалисты.
На несколько часов мужчину отправили в коронарный блок, затем его переведут в палату кардиологического отделения. Медики дают оптимистичный прогноз.
Однако врачей беспокоит, что подобные пациенты встречаются каждый день. И даже после операции и лечения далеко не все меняют образ жизни.
Пензенцев просят внимательнее относиться к своему здоровью, следить за самочувствием. Это касается не только пожилых, но и молодых людей.
«Любое отклонение от нормы: одышка, снижение толерантности к физической нагрузке, жжение за грудиной, боль, которая отдает в руку, в нижнюю челюсть, в спину, - повод обратиться к врачу. Лучше перестраховаться, чем довести себя до развернутого инфаркта», - отметил руководитель регионального сосудистого центра Дмитрий Максимов.
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