Учителям с трехлетним стажем хотят предоставить бесплатный интернет

08.02.2024 | 08:12

Депутат Госдумы Яна Лантратова считает необходимым создать для учителей со стажем от трех лет специальный тариф на мобильную связь, включающий бесплатный интернет.

С этой идеей она обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову, пишет ТАСС со ссылкой на имеющееся в распоряжении обращение.

Тариф «Учительский» предполагает бесплатное предоставление педагогам 35 Гб мобильного интернета с безлимитным трафиком в мессенджерах, 500 СМС-сообщений и 500 минут мобильной связи. Он должен быть доступен для подключения у ключевых российских операторов.

Депутат аргументирует свое предложение тем, что педагог для поддержания связи с учениками и родителями ежемесячно должен тратить порядка 900 рублей - таков тариф у любого оператора связи.

Сельские же учителя, по утверждению Лантратовой, и вовсе вынуждены тратить порядка 7% собственной заработной платы на оплату услуг связи и мобильного интернета. Между тем возможность коммуникации со школьниками и получение доступа к необходимой информации - один из ключевых аспектов в работе педагога.

«В случае реализации предложенного проекта учителя, проработавшие не менее трех лет в образовательных организациях, смогут бесплатно получить доступ к качественной мобильной связи и интернету. В свою очередь, это поможет педагогам оптимизировать свой рабочий процесс, а также сэкономить средства, направляемые на оплату услуг мобильной связи», - говорится в документе.