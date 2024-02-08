Глава Городищенского района попросил жителей жаловаться на снег

08.02.2024 | 12:52

Глава Городищенского района Павел Мигин попросил местных жителей сообщать ему о заметенных снегом дорогах. Соответствующий пост он опубликовал на личной странице в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 8 февраля.

Павел Мигин предупредил население о непогоде и посоветовал водителям отказаться от дальних поездок. Из-за сильного снега и ветра ожидается ухудшение дорожных условий.

«В свою очередь стараюсь оперативно контролировать очистку», - отметил глава района.

Он призвал граждан оставлять комментарии под постом.

«Если где-то необходимо оперативно очистить дорогу, улицу, подъезд к социально значимым объектам, то прошу вас дать обратную связь», - обратился к жителям Павел Мигин.

В чрезвычайных ситуациях людям следует звонить по номеру 112. Телефон единой дежурной диспетчерской службы Городищенского района 884158-33-0-30.