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Глас народа

Собаки напали на ребенка у школы на Гидрострое

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Жительница Пензы сообщила о ЧП, которое случилось на территории школы № 20 на улице Экспериментальной, 6а, на Гидрострое.

Пост появился в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 31 декабря. Сам инцидент произошел 28-го числа.

Пензячка рассказала, что стая собак накинулась на школьницу. Ребенку с трудом удалось вырваться и убежать от агрессивных животных.

«Девочка отделалась сильным испугом и стрессом, однако, если бы не длинная куртка, она могла получить серьезные травмы», - написала горожанка.

Собаки напали на ребенка у школы на Гидрострое

Она добавила, что это не первый подобный случай. Недавно собаки напали на другого ученика школы. Псы повалили его на землю, у мальчика все же получилось отбиться от них.

Собаки напали на ребенка у школы на Гидрострое

«Жители соседних со школой домов уже неоднократно помогали детям, провожая их на территории. Школьники очень напуганы. И не только дети, даже взрослые люди иногда подходят к местным и просят проводить их», - сообщила пензячка.

По ее словам, руководство учебного заведения в курсе проблемы и уже не раз обращалось в полицию, а также в службу по отлову животных, однако никаких мер принято не было.

«А тем временем собаки продолжают с пугающе частой периодичностью нападать на людей», - констатировала женщина.

В начале декабря собаки нападали на детей в Арбекове. Депутат Жиганша Туктаров сообщил о нескольких таких ЧП. Он выразил недоумение, как это происходит: собаки не дают покоя жителям района, а люди, которые приезжают, чтобы их отловить, не находят животных.

Известен и случай нападения на ребенка в микрорайоне ГПЗ-24. Это случилось в ноябре. Собака вцепилась в ногу мальчика, проходившего мимо. Ребенка привезли в травмпункт, где у него диагностировали укушенные раны и ссадины, отек мягких тканей.

Фото Киры Бекреневой, vk.com/news_pnz.

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