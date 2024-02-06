Минздрав разрешил продажу противозачаточных без рецепта

06.02.2024 | 19:05

Популярные экстренные противозачаточные средства можно будет купить в аптеке без рецепта или даже заказать онлайн. Свободную продажу одобрило Министерство здравоохранения России.

Речь идет о «Постиноре» и «Эскапеле», которые, как объяснили «Коммерсанту» в Минздраве, не соответствуют ни одному из требований к рецептурным препаратам.

В конце 2023 года Минздрав запретил отпускать без рецепта такие лекарства, как, например, «Мифепристон» и «Мизопростол».

«Упомянутые средства используются для медикаментозного аборта, а препараты мифепристона в низкой дозировке - еще и как средство экстренной контрацепции», - уточнило издание.

Тема прерывания беременности как препятствия на пути к повышению рождаемости в России активно обсуждается на протяжении нескольких месяцев.

В 2023-м власти некоторых регионов России начали вводить меры против абортов, процедуру по прерыванию беременности стали выводить из списка услуг частных клиник.

Ярым сторонникам запрета абортов напомнили, что нежелательная беременность может усугубить физическое и психическое здоровье женщины.