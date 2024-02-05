Сотни пензенцев получили травмы из-за гололеда

05.02.2024 | 09:32

В больнице № 6 имени Г. А. Захарьина продолжают подсчет пензенцев, получивших травмы при падении на улице.

За минувшую неделю, с 29 января по 4 февраля, жертв гололеда оказалось 280. Из них в травмпункт на Пионерской обратилось 225 человек, в травматологический приемник стационара - 55.

13 пострадавших пришлось госпитализировать, уточняется в соцсетях учреждения.

«Данные статистики показали, что количество обращений за травматологической помощью остается стабильно на среднем уровне», - отметили медики.

На предстоящей неделе синоптики вновь обещают гололед. Днем в понедельник термометр будет показывать +1…-4 градуса, ожидается мокрый снег. Во вторник, среду и четверг по прогнозу от -1 до -8, частые осадки в виде снега. В пятницу похолодает до -13 градусов.