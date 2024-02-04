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Общество

Синоптики прогнозируют возвращение мороза в Пензенскую область

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В ночь на понедельник, 5 февраля, местами в Пензенской области ожидаются порывы юго-западного ветра 15-18 м/с. Температура воздуха -1…-6 градусов.

Такой прогноз подготовили синоптики Приволжского гидрометеоцентра.

Днем в понедельник порывы ветра могут достигать 13 м/с. Термометр покажет +1…-4 градуса. Ожидается мокрый снег. Жителей региона предупредили о гололеде.

Во вторник, среду и четверг в области прогнозируются слабые морозы днем от -1 до -8. Ночью будет -4…-10 градусов. Синоптики пообещали частые осадки в виде снега.

В пятницу, вероятно, похолодает до -13 днем и -16 ночью. Переменная облачность, осадков не ожидается. В субботу днем около -10 градусов, в воскресенье -2…-5.

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