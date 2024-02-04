Родителям хотят предложить следить за действиями детей в интернете

04.02.2024 | 15:34

Депутаты Госдумы РФ рассматривают предложение о создании Всероссийской единой системы родительского контроля.

По задумке создателей, она будет встроена в ведущие российский цифровые сервисы, в том числе соцсети и браузеры.

Как пишут «Известия», каждая цифровая платформа, браузер станут фиксировать данные о действиях ребенка в интернете и передавать их родителю. Проверить, чем несовершеннолетний занимался в Сети, можно будет через аккаунт на госуслугах или же в приложении Всероссийской единой системы родительского контроля, именно там сведения будут аккумулироваться.

«Предполагается, что таким образом родители смогут на ранних этапах выявлять деструктивное влияние, которому подвергаются их дети. Кроме того, цифровые платформы получат возможность автоматически блокировать каждому несовершеннолетнему доступ к информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей», - поясняет издание со ссылкой на письмо первого зампреда думского комитета по просвещению Яны Лантратовой.

Эксперты видят пользу в создании такой системы, поскольку в Сети дети сталкиваются с множеством угроз. Самые распространенные из них - мошенничество, буллинг, запрещенный контент, фейки, деструктивное влияние представителей недружественных стран. Контроль за действиями несовершеннолетних поможет справиться с ними.

Пока вопрос о том, как именно будет работать эта система и когда родители смогут ею пользоваться, обсуждается.