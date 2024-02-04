Сетевое издание|18+|Воскресенье|4 фев 2024|17:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Родителям хотят предложить следить за действиями детей в интернете

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Депутаты Госдумы РФ рассматривают предложение о создании Всероссийской единой системы родительского контроля.

По задумке создателей, она будет встроена в ведущие российский цифровые сервисы, в том числе соцсети и браузеры.

Как пишут «Известия», каждая цифровая платформа, браузер станут фиксировать данные о действиях ребенка в интернете и передавать их родителю. Проверить, чем несовершеннолетний занимался в Сети, можно будет через аккаунт на госуслугах или же в приложении Всероссийской единой системы родительского контроля, именно там сведения будут аккумулироваться.

«Предполагается, что таким образом родители смогут на ранних этапах выявлять деструктивное влияние, которому подвергаются их дети. Кроме того, цифровые платформы получат возможность автоматически блокировать каждому несовершеннолетнему доступ к информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей», - поясняет издание со ссылкой на письмо первого зампреда думского комитета по просвещению Яны Лантратовой.

Эксперты видят пользу в создании такой системы, поскольку в Сети дети сталкиваются с множеством угроз. Самые распространенные из них - мошенничество, буллинг, запрещенный контент, фейки, деструктивное влияние представителей недружественных стран. Контроль за действиями несовершеннолетних поможет справиться с ними.

Пока вопрос о том, как именно будет работать эта система и когда родители смогут ею пользоваться, обсуждается.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте