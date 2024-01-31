В Пензенской области изменится расписание пригородных поездов

31.01.2024 | 12:44

С 1 февраля в Пензенской области изменится график движения пригородных поездов. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития, транспорта и связи региона.

Электрички № 7241 Пенза-I - Белинская и 7242 Белинская - Пенза по вторникам, средам, четвергам будут отправляться на 3 минуты раньше: отправление с Пензы-I в 10:32, прибытие на станцию Белинскую в 12:05, в обратном направлении отправление с Белинской в 15:25, прибытие на Пензу-I в 16:57.

С 2 февраля поезда № 7245 Пенза-I - Башмаково и № 7240 Башмаково - Пенза по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям будет отправляться на 3 минуты раньше действующего расписания: отправление с Пензы-I в 10:32, прибытие в Башмаково в 13:39, отъезд из Башмакова в 13:51, прибытие на Пензу-I в 16:57.

С 3 февраля поезд № 7 247/7246 Кузнецк - Пенза-I - Саранск («Сурская стрела») по субботам и воскресеньям тронется в путь на 3 минуты позже действующего расписания: отправление из Кузнецка в 15:10, прибытие на Пензу-I в 16:50, с нее отправление в 17:02, прибытие в Саранск в 19:54.

Таким образом, с 3 февраля по выходным и праздничным дням для пассажиров, приехавших поездом Башмаково - Пенза («Орлан»», предусмотрена 5-минутная пересадка на «Сурскую стрелу»: первый прибывает на Пензу-I в 16:57, второй - в 16:50 и отправляется в Саранск в 17:02.