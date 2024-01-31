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Общество

Первый день февраля в Пензенской области будет неприветливым

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В Пензенской области в ночь на четверг, 1 февраля, и утром местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС России.

Ночью, по прогнозам синоптиков Приволжского гидрометеоцентра, в области возможен мокрый снег, температура воздуха -3…-8 градусов.

Днем будет облачно, вероятен дождь со снегом. Ветер юго-западный с порывами до 12 м/с. Термометр покажет +1…-4.

Вечером жителей области ожидает температура около -2 градусов, возможен мокрый снег.

Синоптики отметили: в первые дни февраля жители региона почувствуют влияние циклонического вихря. Прогнозируются усиление осадков смешанного типа и порывистый ветер.

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